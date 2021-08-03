استمرار حملات النظافة على الطريق الرابط بين الأقصر وقنا المؤدي للمناطق الأثرية

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أعلن العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، عن استمرار حملة النظافة بالطريق الزراعى الأقصر / قنا بداية من قرية الضبعية حتي الرواجح مرورا بالاقالته والبعيرات وطريق ممنون.
وأضاف أن الحملة تضمنت طريق وادى الملوك والملكات حتى كوبرى القباوى، وطريق الرواجح حتى ساحة الشيخ الطيب، ونظافة الطريق الصحراوي من كمين المرور على الصحراوي حتي حدود الأقصر مع قنا.
شارك بالحملة مصطفي جبريل وحجازي النحاس نائبا رئيس المدينة، ومسؤلي النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية ورؤساء القرى ومساعديهم.