استمرار حملات النظافة على الطريق الرابط بين الأقصر وقنا المؤدي للمناطق الأثرية

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أعلن العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، عن استمرار حملة النظافة بالطريق الزراعى الأقصر / قنا بداية من قرية الضبعية حتي الرواجح مرورا بالاقالته والبعيرات وطريق ممنون.

وأضاف أن الحملة تضمنت طريق وادى الملوك والملكات حتى كوبرى القباوى، وطريق الرواجح حتى ساحة الشيخ الطيب، ونظافة الطريق الصحراوي من كمين المرور على الصحراوي حتي حدود الأقصر مع قنا.

شارك بالحملة مصطفي جبريل وحجازي النحاس نائبا رئيس المدينة، ومسؤلي النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية ورؤساء القرى ومساعديهم.