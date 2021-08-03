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السجن 3 سنوات لمتهمين بالتسبب في إصابة مواطن بعاهة مستديمة بالشرقية

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السجن 3 سنوات لمتهمين بالتسبب في إصابة مواطن بعاهة مستديمة بالشرقية السجن 3 سنوات لمتهمين بالتسبب في إصابة مواطن بعاهة مستديمة بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عاملين إثنين بالسجن ٣ سنوات، لإدانتهما بالإعتداء على مواطن والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 10%.

تعود أحداث القضية لعام 2016، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد استقبال مستشفى بلبيس المركزي للمدعو «أحمد. أ. م»، مصابًا بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 10%.

توصلت تحريات المباحث الجنائية أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «م. أ. ح» 22 عاما، عامل، و«ح. ع. ع» 18 عاما، عامل زراعي، مُقيمان بدائرة مركز بلبيس، حيث قام الأول بتقييد حركة المجني عليه، فيما تعدى المتهم الثاني عليه بسلاح أبيض «سنجة» ما أدي لإصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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