قدمتها لزوجي لكسر عينيها فقتلها.. اعترافات صادمة للمتهمة بتقطيع جسد صديقتها في العجوزة

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كشفت التحريات مباحث الجيزة، تفاصيل جديدة في اعترافات المتهمين بقتل مضيفة بـ«ملهي ليلي» على يد صديقتها وزوجها وفصل رأسها عن جسدها وتقطيعها إلى أشلاء في شقة العجوزة، بعد أن رفضت إقامة علاقة غير شرعية مع ثري عربي.

وقال المتهم الأول زوج صديقة المجني عليها إنه راود الضحية عن نفسها في غياب زوجته داخل شقته في العجوزة فرفضت وحاولت الاستغاثة بالجيران، فكتمت أنفاسها وخنقها فارقت الحياة دون أن يشعر، فاتصلت بزوجتي لمساعدتي في التخلص من جثتها فتم تقطيعها إلى 3 أشلاء.

وأضاف المتهم أمام النيابة العامة، انه تم فصل رأس المجني عليها أولا عن جسدها، ثم قطعها إلى نصفين، وضع النصف العلوي داخل شنطة سفر، وتم وألقاها في طريق الواحات، والتخلص من الرأس والجزء السفلي للمجني عليها في محول كهربائي في 6 أكتوبر.

فيما قالت الزوجة المتهمة الثانية انها استدرجت صديقتها إلى شقتها بعد أن أبدي ثري عربي إعجابه بها، وسبق وأن رفضت طلبه في القضاء سهرة معه، وقالت طلب مني مساعدته في الوصول إليها مقابل مبلغ مالي كبير، وعند وصولها كان زوجي في انتظارها فحاول التعدي عليها جنسيا لكسر عينيها فقاومته خنقها بعد أن استغاثت بالجيران قبل وصول الثري العربي.

وكانت مباحث الجيزة، تلقت بلاغًا بالعثور على أشلاء جثة فتاة على طريق الواحات البحرية بدون رأس، تم تشكيل فريق بحث وتمكن من تحديد هوية المجني عليها والعثور باقي أجزاء من جسدها، كما تم تحديد المتهمان بارتكاب الواقعة وتم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بقتل المجني عليها.

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