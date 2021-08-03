الميدالية الثالثة تقترب .. تأهل مصطفى عمرو لنهائى دفع الجلة بالاوليمبياد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأهل مصطفى عمرو لاعب المنتخب الوطنى لالعاب القوى لنهائى منافسات دفع الجلة بعد تحقيق رقم 21:23 متر وهو أفضل رقم له في الموسم الحالى ويلعب الخميس في النهائى وسط آمال في حصوله على ميدالية لتضاف رصيد البعثة المصرية التي تشارك في دورة الألعاب الأوليمبية التي تستمر حتى 8 أغسطس الجارى .

وتمتلك مصر حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجما التايكوندو هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016، والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.