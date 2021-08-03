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"إطلاق نار عشوائي" .. مقتل 40 مدنياً أفغانياً في معارك بين الجيش و"طالبان" بهلمند

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"إطلاق نار عشوائي" .. مقتل 40 مدنياً أفغانياً في معارك بين الجيش و"طالبان" بهلمند "إطلاق نار عشوائي" .. مقتل 40 مدنياً أفغانياً في معارك بين الجيش و"طالبان" بهلمند
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للقتال

قُتل أربعون مدنياً على الأقل، وأصيب أكثر من مئة آخرين بجروح في الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، خلال معارك بين القوات الأفغانية ومتمردي حركة طالبان، الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على لشكركاه وهي عاصمة ولاية هلمند الرئيسية في جنوب البلاد.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تغريدة، عن قلقها الشديد إزاء المأزق الذي يواجهه المدنيون في لشكركاه، بعد حصيلة القتلى المرتفعة.

وعبرت عن مخاوف عميقة إزاء إطلاق النار العشوائي وإلحاق الضرر بالمرافق الصحية ومنازل المدنيين.

وطالبت البعثة بوقف فوري للقتال في المناطق الحضرية، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، دعا الجيش الأفغاني سكان المدينة إلى إخلائها، والخروج من منازلهم قبل بدء عملية تستهدف إلى أخراج مقاتلي طالبان منها.

وتشكل مدينة لشكركاه منذ أيام مسرحًا لمعارك عنيفة بعد محاصرتها من متمردي طالبان الذين سيطروا على 15 قناة إذاعية وتلفزيونية محلية في المدينة، ولم تبق فيها سوى قناة واحدة مؤيدة لطالبان تبثّ برامج إسلامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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