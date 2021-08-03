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مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 مساءً
طبول فرقة النيل للغناء الشعبي تدق على شاطئ جمصة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 مساءً
للمديرين.. احذر إنهاء خدمة موظف دون تفويض من السلطة المختصة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 مساءً
لم يحصلا إيجار المحال التجارية.. عقوبات تأديبية لمسئولين بمحافظة أسيوط
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 مساءً
«المركزي»: طرح سندات مقومة باليورو تصل قيمتها لـ11 مليار جنيه
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 مساءً
نادي المطلقات: لهذه الأسباب يجب حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 مساءً
منظمة دولية: تفاقم معاناة أطفال اليمن بسبب تردي أوضاع الاقتصاد
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 مساءً
ماكرون: من واجبنا ومن كرامتنا أن نحمي الأفغان الذين ساعدونا سابقا
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 مساءً
جنرال ألماني: أولى طائرات الإجلاء الألمانية لم تتمكن من الهبوط في مطار كابول
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 مساءً
شاهد.. درة بإطلالة مثيرة بـ«هوت شورت» على شاطئ البحر (صور)
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 مساءً
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الهروب من الحر.. أطفال يقفزون فى مياه النافورة للهرب من ارتفاع درجة الحرارة
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 01:21 مساءً
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