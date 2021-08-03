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موسيماني يستقر علي عودة رباعي الفريق عقب انتهاء الاعارة

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موسيماني يستقر علي عودة رباعي الفريق عقب انتهاء الاعارة موسيماني يستقر علي عودة رباعي الفريق عقب انتهاء الاعارة

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أعلن الجنوب أفريقية بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسماء العائدين من الإعارة إلى المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.

وقرر موسيماني عودة كل من عمار حمدي وأحمد عبدالقادر وأحمد ياسر ريان ومحمد عبدالمنعم لتدعيم خطوط الفريق الأحمر في الموسم القادم وذلك بعد تألق الرباعي بشكل ملحوظ في دوري هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

المصرى اليوم

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