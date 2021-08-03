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حث الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على ضرورة مراقبة النظام الصحي والغذائي لأولادهم ورعايتهم والحرص على ممارساتهم للأنشطة الرياضية؛ حفاظا على صحتهم.

ونبه الرئيس السيسي تعقيبا على كلمة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية، إلى خطورة السمنة لدى الأطفال، خاصة وأن هناك ما يقرب من 4 ملايين طفل يعانون من السمنة، متسائلا: هل نقدم لهم الرعاية المطلوبة أم لا؟!، مؤكدا أن يكون لدى المواطنين ثقافة المراقبة الحقيقية لأوزان أولادهم، وقياس مدى الكفاءة الصحية المرتبطة بنظام غذائي وصحي من خلال تناول مأكولات صحية، وممارسة أنشطة رياضية مناسبة طبقا لهوايات الطالب.

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة مراعاة عمال المصانع لأوزانهم، معتبرا أن الحديث في هذا الأمر لا يهدف إلى أن يسبب الحرج، بل ضرورة أن يصبح ثقافة عامة لدى المجتمع .

وعن قضية الزيادة السكانية، تساءل السيسي قائلا: «هل نحن بحاجة إلى كثرة الإنجاب أم إلى عدد نستطيع أن نرعاه؟، وقال «كلما نتحدث عن الزيادة السكانية يقول البعض: إن الرزق على الله.. صحيح الرزق على الله.. وكلنا في مصر والعالم نعيش بفضل ربنا علينا، لكن الله أمرنا بالتفكر والتدبر والأخذ بأسباب الحياة.. وتساءل هل نحن بحاجة إلى عدد أطفال كثيرين يعيشون في ظروف معيشية صعبة أم عدد مناسب يتمتع بجودة عالية من المعيشة ؟».

ونبه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن هناك 8 ملايين طفل، يعانون من «الأنيميا»؛ ما يعني أنهم لا يتبعون نظاما غذائيا جيدا، مشيرا إلى مسألة «التقزم» التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الذي قال إن نحو 1.2 و1.3طفل وطفلة سيكون لديهم مشكلة في عملية الطول.

وتطرق الرئيس السيسي إلى قضية التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرا أنها مشكلة ترتبط بالنمو السكاني، ما يزيد من الطلب على المسكن، وهناك ثقافة في الريف الأهالي ترغب في العيش مع أبنائهم؛ ما يتطلب بناء طوابق متعددة للمسكن أو اللجوء لاقتطاع أراض زراعية جديدة.

وتساءل الرئيس السيسي: هل سنستمر بالنمو السكاني وبهذه الطريقة أم لا ؟، محذرا من أن هذا الأمر «في منتهي الخطورة»، مشيرا إلى أن تعداد السكان زاد خلال عامي 2010 و2011 وحتى الآن نحو 20 مليون نسمة.

وربط الرئيس السيسي، هذه الزيادة السكانية بارتفاع الأسعار لتغطية حجم الطلب المتزايد، وتساءل عما إذا كانت هناك زيادة في الرقعة الزراعية لتوفير احتياجات 20 مليون نسمة التي أضيفت إلى عدد السكان، وهي نقطة هامة يجب التوقف عندها لأنها تتعلق بمستقبل مصر والأجيال القادمة، ونبه الرئيس السيسي إلى أن استمرار الزيادة السكانية بتلك المعدلات ستلتهم أي إنجازات تتحقق.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دور الاسرة إلى جانب الحكومة فيما يتعلق بقضية الزيادة السكانية، باعتبارها أمرا غير جيد، وقال إن استمرار التحدث عن هذا الأمر الهدف منه التنبيه إلى خطورته وأهميته.

وساق الرئيس السيسي مثالا بالأسرة التي تتكون من ثلاثة أو أربعة أبناء، وما يتطلب ذلك من تلبية احتياجتهم من طعام وشرب والاهتمام ببناء صحي سليم لهم، وقال إن الأبناء الذين يعانون ضعفا في البنيان الجسدي ستبقى لديهم مشكلة في حياتهم العامة، التي قد تمتد ما بين 60 و70 عاما .

وأضاف أن الدولة قامت بالسيطرة على منظومة الوجبات الغذائية المدرسية- التي صاحبها شائعات بوجود حالات تسمم- حيث ستقوم بتوفير وجبات يومية صحية جيدة تقدم لأولادنا في المدارس؛ تعكس مدى اهتمامنا بهم وأهميتهم لدينا.