«الصغير».. وكيلًا لهندسة شبرا لشئون الدراسات العليا والبحوث

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أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، قرارًا بتعيين الدكتور على أحمد الصغير سليمان، الأستاذ بقسم هندسة المساحة بكلية الهندسة بشبرا وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كان القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أصدر قرارا بتكليف الدكتور السيد على إبراهيم حسن الأستاذ بقسم العلوم الهندسية الأساسية بكلية الهندسة ببنها ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال عمادة كلية الهندسة ببنها، وتكليف الدكتور محمد سعيد بسيوني الأستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بتسيير أعمال عمادة كلية التجارة، واخيرا قرارا بتعيين الدكتور خالد محمد زكي حسن الأستاذ بقسم هندسة المساحة بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم هندسة المساحة بالكلية.