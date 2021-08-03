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مزاد علني لبيع 6 محال وصيدلية بالعبور الجديدة: سعر المتر يصل إلى 151 ألف جنيه

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مزاد علني لبيع 6 محال وصيدلية بالعبور الجديدة: سعر المتر يصل إلى 151 ألف جنيه مزاد علني لبيع 6 محال وصيدلية بالعبور الجديدة: سعر المتر يصل إلى 151 ألف جنيه

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قال المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه تم بيع ٦ محال تجارية وصيدلية بمنطقة المجد الـ٢٦٠٠ فدان بالجلسة الأولى للمزاد العلني لدعم الخدمات بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح من ٩٢ ألف جنيه إلى ١٥١ ألف جنيه، بينما وصل سعر بيع المتر مربع للصيدلية إلى ١٤٢٢٥٠جنيها، مشيراً إلى أنه جارٍ الإعداد لعقد الجلسة الثانية في الخامس من سبتمبر المقبلن كما سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل أنحاء المدينة كافة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح المحال والصيدلية بمنطقة المجد بمساحات تتراوح بين ٢٠م: ٤٠م، والتى ستساهم في توفير أنشطة (سوبرماركت- ألبان- مجمدات- مطعم- أدوات كهربائية- صيدلية)، نظراً للحاجة الملحة واليومية لتلك النشاطات التي سيتم تقديمها بهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محال إقامتهم.

جدير بالذكر أنه سبق الإعلان عن طرح بيع ١٤ محلاً تجاريا وصيدليتين في جلستين للمزاد العلني بمدينة العبور الجديدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢، و٢٠٢١/٩/٥.

المصرى اليوم

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