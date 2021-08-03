الأهلي يقرر تأجيل ملف تجديد عقد جونيور أجاي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل ملف تجديد عقد النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تراجع مستوى اللاعب الفترة الماضية بشكل واضح وعدم نجاحه في استعادة مستواه السابق رغم مشاركته في المباريات الأخيرة سواء بشكل أساسي أو إحتياطي، أما السبب الثاني والأكثر أهمية فيتمثل في رغبة الأهلي في ضم لاعب أجنبي بدلاً من جونيور أجاي حيث يتفاوض مسئولو القلعة الحمراء حالياً مع ثنائي أجنبي تمهيداً للتعاقد معهما خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في الأهلي، إن إدارة النادي ترغب في ضم ثنائي أجنبي بدلاً من الكونغولي والتر بواليا وجونيور أجاي، موضحاً أن الإتجاه العام في الأهلي هو الإستغناء عن بواليا وأجاي لكن هناك مُستجدات قد تُبقي على اللاعب النيجيري وتتمثل في إمكانية رحيل المالي آليو ديانج نجم وسط الفريق لو تلقى عرض احتراف مُغر وكبير من أوروبا.