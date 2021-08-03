أخبار عاجلة

خادم الحرمين الشريفين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق -
ملوي للفنون الشعبية تتألق بعروض صيف بلدنا برأس البر -
احتفالية ثقافية فنية ضمن مبادرة حياة كريمة في أسيوط -
محافظ بنى سويف يستقبل رئيس قصور الثقافة لبحث التعاون الثقافى -
ميركل تحذر من أزمة إذا لم يتم دعم الأفغان الفارين من طالبان -
فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها -
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات -
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان -
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بوليفارد في بلجرشي.. أمين الباحة يوقّع العقد الاستثماري

Print
بوليفارد في بلجرشي.. أمين الباحة يوقّع العقد الاستثماري بوليفارد في بلجرشي.. أمين الباحة يوقّع العقد الاستثماري
ضمن الخطة الشاملة الهادفة لتطوير وتأهيل المحافظة

بوليفارد في بلجرشي.. أمين الباحة يوقّع العقد الاستثماري

وقّع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أمس، عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل بوليفارد على أرض تملكها بلدية محافظة بلجرشي لمدة 25 عاماً بمبلغ 15,150.000 ريال، بما يخدم الجانب السياحي والترفيهي في المحافظة.

وقال "السواط": هذه المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفّذها البلدية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير وتأهيل المحافظة، وفقاً لتطلعات القيادة، في الحرص على الجانب التنموي من خلال المشاريع، وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع، خدمة للمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خادم الحرمين الشريفين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق

خادم الحرمين الشريفين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق

فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها

فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها

أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات

أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات

"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة

"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة