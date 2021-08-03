"الحقيل" يعتمد المخطط الإعلاني لأمانة الشرقية

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بهدف تعزيز جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، المخطط الإعلاني لحاضرة الدمام والخُبر والظهران، ضمن إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن المتضمنة قيام كل أمانة بإعداد مخطط إعلاني يتناسب مع هوية المدينة واقتصادها.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن المخطط يهدف إلى تعزيز جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وتطبيق مفهوم المدن الذكية وتحقيق الاستدامة المالية عبر استثمار الموارد المتنوعة للأمانة.

ولفت إلى أن المخطط راعى عدداً من الجوانب المهمة مثل توحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية بما يتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة، وتحديد الأعداد المناسبة منها لضمان عدم إحداث تلوّث بصري من تكدّس اللوحات الإعلانية في بعض التقاطعات بتمكين شرائح إعلانية جديدة على واجهات المباني، وسيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسة للمدينة مستقبلاً، بأعداد مناسبة من اللوحات تضفي بُعداً جمالياً للمدينة وتمنع من الانتشار العشوائي لها في الطرق والشوارع.

وأضاف "الجبير" أن المخطط الإعلاني للأمانة سيطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة والمزمع طرحها خلال الفترة القريبة، الهادفة إلى تعريف المستثمرين بخططها وإستراتيجياتها لضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة لضخ استثمارات نوعية بالمنطقة.

وذكر أن المخطط الجديد للمنطقة تضمن تخصيص 1007 لوحات إعلانية، فيما سيبلغ عدد الإعلانات على الحافلات وسيارات الأجرة 1000 إعلان، و30 لوحة للشرائح الجديدة، وسيتم تخصيص منطقتين رقميتين، وتضمين عناصر المدن الذكية في مختلف الوسائل الإعلانية وتصميم هوية إعلانية للمدينة.