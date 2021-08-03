أخبار عاجلة

خادم الحرمين الشريفين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق -
ملوي للفنون الشعبية تتألق بعروض صيف بلدنا برأس البر -
احتفالية ثقافية فنية ضمن مبادرة حياة كريمة في أسيوط -
محافظ بنى سويف يستقبل رئيس قصور الثقافة لبحث التعاون الثقافى -
ميركل تحذر من أزمة إذا لم يتم دعم الأفغان الفارين من طالبان -
فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها -
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات -
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان -
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تعلن حجز مواعيد جرعة اللقاح الأولى للطلاب مسبقاً

Print
"الصحة" تعلن حجز مواعيد جرعة اللقاح الأولى للطلاب مسبقاً "الصحة" تعلن حجز مواعيد جرعة اللقاح الأولى للطلاب مسبقاً
قالت: يمكن الآن الدخول على "صحتي" أو "توكلنا" لمعرفة التفاصيل

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه حرصا منا على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من الفئة العمرية (١٢ - ١٨) عاماً فقد تم حجز مواعيد الجرعة الأولى لهم مسبقاً.

وأوضحت "يمكنكم الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد".

وأمس حثت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي المقبل، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توافر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خادم الحرمين الشريفين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق

خادم الحرمين الشريفين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق

فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها

فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها

أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات

أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات

"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة

"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة