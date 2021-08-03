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خادم الحرمين الشريفين يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:10 مساءً
ملوي للفنون الشعبية تتألق بعروض صيف بلدنا برأس البر
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:04 مساءً
احتفالية ثقافية فنية ضمن مبادرة حياة كريمة في أسيوط
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:04 مساءً
محافظ بنى سويف يستقبل رئيس قصور الثقافة لبحث التعاون الثقافى
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:04 مساءً
ميركل تحذر من أزمة إذا لم يتم دعم الأفغان الفارين من طالبان
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:04 مساءً
فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 08:59 مساءً
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 08:58 مساءً
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 08:58 مساءً
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 08:58 مساءً
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية
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الاثنين 16 أغسطس 2021 08:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. تفجير يهدم 4 أبراج للتبريد خلال ثوان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:48 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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