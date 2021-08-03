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«صناعة الوفد»: مدينة «سايلو فودز» قلعة صناعية جديدة تساهم في خفض الأسعار

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«صناعة الوفد»: مدينة «سايلو فودز» قلعة صناعية جديدة تساهم في خفض الأسعار «صناعة الوفد»: مدينة «سايلو فودز» قلعة صناعية جديدة تساهم في خفض الأسعار

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قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، عضو الهيئة العليا، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح ، للمدينة الغذائية «سايلو فودز» بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه المدينة سيكون لها دور كبير في إنخفاض الأسعار في السوق المحلية، فضلاً عن كونها إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية، مما يدعم في النهاية المنتج الوطني، وتعزيز فرص زيادة التبادل التجاري بين ودول العالم، وذلك بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين.

وأكد قوطة، في بيان له، أن هذه المدينة ستزيد من قدرة مصر التصديرية ودورها المحوري في مجال السلع والمنتجات الغذائية، مما سيعمل على تقليل نسبة الاستيراد والاعتماد على الأيادي المصرية في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الطعام.

ولفت عضو الهيئة العليا، إن شركة «سايلو فوودز» للصناعات الغذائية قامت باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 130 فدان في مدينة السادات، بإجمالي 10 مصانع مختلفة بطاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتج، فضلا عن أنه تم تجهيز هذه المصانع بعدد 10 معامل للبحوث والتطوير وفقا لأعلى معايير الجودة.

وأكد أن هذه المدينة أنشأت بهدف التنمية وتوفير فرص عمل للشباب من خلال العمل في تلك المصانع، وزيادة اكتفاء السوق المحلي من الصناعات الغذائية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن الشركة تضم صوامع القمح بإجمالي 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، ومصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، فضلا عن مصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن.

المصرى اليوم

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