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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب في ظل مواجهة الزيادة السكانية.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاءك «نقدر نعمل مبادرة الرغبة في الإنجاب، أن إحنا نعمل كشف على الراغبات في هذا الأمر لمدهم ببرنامج صحي معين قبل الحمل لتوعية الناس لأنها قصة كبيرة جدا».

وتابع السيسي في كلمته: «هل مبادرة الكشف على الراغبات في الانجاب ممكن نشتغل عليها؟ انا بقول الأسرة مسؤولة على تهيئة الظروف لإنجاب طفل.. دى روح يا جماعة هتيجي وهتبقا عايشة ولابد أن نوفر لها أنسب الظروف فيه أقدار لكن فيه أسباب الدنيا يجب أن تكون الأم مستعدة».