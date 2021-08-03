طلب إحاطة بالنواب لوضع خطة للاستعداد للموجة الرابعة لكورونا

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن الاستعداد للموجة الرابعة لجائحة كورونا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جميع التوقعات تشير إلى وقوع موجة رابعة في مستهل شهر سبتمبر المقبل، وهذا بدوره يتطلب وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع حينذاك، خاصة وأن التقارير تحذر من متحور كورونا «دلتا» الذي لم يظهر في مصر حتى الآن، ولكن يجب وضع جميع السيناريوهات في الاعتبار، لتفادى وقوع أي أزمات قد تؤثر على المنظومة الصحية بشكل عام وينعكس على المواطنين بشكل خاص.

وطالب عضو البرلمان، تدشين المزيد من حملات التوعية للمواطنين، وأن يكون للمجتمع المدني دور، ويتم عمل نشرات في مختلف وسائل الإعلام للتوعية والتحذير من الموجة الرابعة المرتقبة، خاصة بعد حالة التراخي، فعلى الرغم من انخفاض مستوى الإصابة إلا انها لم تصل لزيرو إصابة، وهذا يعني أن الأزمة مازالت قائمة مما يستوجب المزيد من الحذر والحيطة وعدم التراخي خلال الفترة المقبلة، حتى من حصلوا على اللقاح عليهم أن يكونوا أكثر التزاما ليكونوا قدوة لغيرهم.

وأشاد عضو البرلمان، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ بدء الجائحة العالمية وحتى الآن، حيث ساهمت تلك الجهود بقوة في عدم تفشي الفيروس في المجتمع، بالإضافة لحزمة القرارات التي استهدفت الفئة البسيطة ومحدودي الدخل بصورة مباشرة، ولهذا يجب استكمال هذه الإجراءات للحفاظ على ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة.