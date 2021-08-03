يدهش الجميع.. بطل في أولمبياد طوكيو 2020 ينشغل بخياطة الصوف: «تجعلني عاقلًا»

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ظهر أحد أبطال أولمبياد طوكيو الحالية 2020 عبر عدسات الكاميرات منشغلًا عن مشاهدة مباراة حيث يمسك بقطعة من الصوف ويحيكها.

وتسبب بطل الغوص البريطاني، الذي يدعى توم دالي، في ضجة بين المهتمين بمشاهدة أولمبياد طوكيو عامنا الحالي، صباح أمس الأول الأحد.

وكان الشاب يستمر في الخياطة أثناء مشاهدته نهائي الوثب 3 أمتار للسيدات، ويوزع النظرات بين القطعة والمباراة وهو تصرف غير اعتيادي بين اللاعبين.

وحينما اتجهت عدسات الكاميرات على البطل البريطاني، قالت مُعلقة «بي بي سي» كاثرين داونز، «يظهر هناك توم دالي.. ما الذي تعتقدون أنه يصنعه هناك؟ أتساءل لمن يصنع هذا الشيء الأرجواني؟».

ونشرت الصفحة الرسمية للأولمبياد عبر موقع التغريدات «تويتر» صورته من المدرجات مُعلقين: «هذا هو البطل الأولمبي توم دالي.. ويدمج بين الخياطة ومشاهدة المباراة»، وفي اليوم التالي كان الشاب قد ظهر في صور نشرتها صفحة الأولمبياد أثناء حياكة قطعة ملابس أخرى لفريق بريطانيا العظمى والتي تحمل اسم «Team GB».

وعلّق اللاعب على اللقطات وحُبه إلى الحياكة، عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام» قائلًا: «الخياطة وسيلة لإيجاد الهدوء واليقظة ويخفف التوتر»، حتى أنه يملك حساب خاص للأعمال التي يصممها بالحياكة ويحمل اسم «Made with love by Tom Daley»، حيث ينشر إبداعاته، بما في ذلك قطعة ملابس للكلاب، والتي يبيعها لجمع الأموال للأعمال الخيرية.

وقال البطل الأولمبي في مقطع فيديو هذا الأسبوع: «الشيء الوحيد الذي جعلني عاقلًا طوال هذه العملية برمتها هو حبي للحياكة والكروشيه وكل شيء خياطة».

وكان البطل البالغ من العمر 27 عامًا فاز بالميدالية الذهبية، يوم الاثنين الماضي (26 يوليو) في سباق الغوص ضمن أولمبياد طوكيو الحالية المتزامن لمسافة 10 أمتار رجال.

ولدى الغواص منافسة آخيرة في الـ7 من أغسطس، بالغوص مسافة 10 أمتار مع فريقه البريطاني، والجدير بالذكر أن البطل البريطاني يعتبر «أيقونة بلاده وكنزا وطنيا»، بحسب الصحيفة البريطانية «بي بي سي».