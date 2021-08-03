مطالبة برلمانية بتنقية الخطاب الديني والتصدي للمنصات المشبوهة

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قال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن قضية تنقية الخطاب الدينى مما علق به من أفكار مغلوطة من أهم وأبرز القضايا التي تستوجب وضع أُطر للتعامل معها بما يتوافق مع تطورات العصر الحالي، خاصة مع انتشار مواقع التواصل بهذا الشكل والحجم الكبير، وأصبحت في بعض الأوقات هي المحرك في بعض القضايا.

وتابع الهضيبى: «مواقع التواصل أصبحت واقع لابد من التعامل معه بناء على هذا المنطلق، كما يجب التصدي للمنصات المشبوهة التي تريد النيل من سماحة الدين الحنيف وإلصاق التهم به من أشخاص لا يعرفون عن الدين سوى اسمه، وإيمانا بهذا الدور دائما ما ينادي رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم بأهمية تنقية الخطاب الدينى من الأفكار المغلوطة، ولعل آخرها ما جاء خلال استقبال الرئيس لوفد المشاركين في المؤتمر العالمى لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذى نظمته دار الإفتاء المصرية تحت عنوان»مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي«، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية».

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية حريصة على تنقية الخطاب الدينى، وأن هذا الدور منوط به علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ، وعليهم التصدي للرؤى المشوشة التي تمس ثوابت العقيدة، وتدعو إلى استغلال الدين لأهداف سياسية من خلال أعمال التطرف والإرهاب، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه نشر الدين الصحيح بعيد عن التشدد والأفكار المغلوطة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عقد مؤتمرات وندوات بشكل دوري لمتابعة ما تم في هذا الصدد، خاصة مع تزايد عمل المنصات المشبوهة التي تدعو لأفكار غير صحيحة ومغلوطة، مع توعية المواطنين وتحذيرهم من الوقوع فريسة لمثل هذه المنصات.