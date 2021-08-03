مدرب الإسماعيلي: لا نركز في مواجهتي الأهلي والزمالك..ولم نحدد الراحلين

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أكد أحمد حسام «ميدو»، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، استفاد كثيرا من المعسكر الذي اقيم بالإسكندرية مؤخرا، مؤكدًا أن الجهاز الفنى عمل على علاج أبرز نواقص الفريق، خلال المعسكر.

وقال أحمد حسام، في تصريحات صحفية :«اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم في المعسكر بجانب تنظيم مباريات ودية كان لها اثر إيجابى على الفريق للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية التي نرغب في تنفيذها، إضافة لاستعادة مستوى أكثر من لاعب يمثلون العناصر الأساسية للفريق وعلى رأسهم باهر المحمدى وأحمد مصطفى ومحمد الشامى وحسين السيد وعبدالله جمعة».

وبسؤاله عن الثلاث مباريات المقبلة أمام بيراميدز والأهلى والزمالك أجاب مدرب الإسماعيلى :«هي مباريات قوية للغاية، لكننا كجهاز فنى بقيادة إيهاب جلال، نلعب بغرض الانتصار بصرف النظر عن المنافس«، مضيفا :»الإسماعيلى فريق كبير وجماهيرته عريضة وبدأ في استعادة جانب كبير من مستواه بجانب تخفيف الضغط على اللاعبين في أعقاب تحسن النتائج على الصعيد المحلى».

وأشار :«لانركز في لقائى الأهلى والزمالك على الاطلاق، نلعب كل مباراة على حده ونتمنى أني يكون التوفيق حليفنا بمواجهة بيراميدز لاسعاد جماهيرنا».

وأتم حديثه قائلا :«لم نحدد على الإطلاق موقف الراحلين عن الفريق أوالصفقات الجديدة والذى سيكون بنهاية هذا الموسم لتجنب تشتيت ذهن اللاعبين، وفى ظل وضع جدول دورى مضغوط للغاية حيث سنلعب مباراة كل يومين أو ثلاثة تقريبا وهذا يمثل ضغط كبير على اللاعبين لذلك الجهاز الفنى حرص وضع برنامج تدريبى شامل يضمن التعامل مع هذا الملف بالشكل الأمثل».