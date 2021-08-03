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برلماني: المدينة الصناعية الغذائية من أكبر المشروعات الاقتصادية بالعالم

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برلماني: المدينة الصناعية الغذائية من أكبر المشروعات الاقتصادية بالعالم برلماني: المدينة الصناعية الغذائية من أكبر المشروعات الاقتصادية بالعالم

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قال النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، أن افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، الان لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة المنوفية وعلئ رأسهم المدينة الصناعية الغذائية بمدينةالسادات.

واكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، ان المدينة الصناعية الغذائية تعتبر من اكبر المشروعات التي نفذتها على مستوي العالم، خاصة وانه تم استخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 130 فدان في مدينة السادات، كما ان المصنع يضم 10 مصانع مختلفة بإجمالى طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتج.

واشار عضو مجلس النواب، إلى ان التحديات التي تشهدتها المنطقة الان تعتبر تحدىات اقتصادية بكل أشكاله، تحرص مصر على الفوز بهذه التحديات بفضل الحنكة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس للجمهورية، لافتا إلى ان تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية يساهم وبشكل كبير في دعم حركة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة منذ شهور طويلة.

والجدير بالذكر انه تم انشاء شركة سايلو فوودز للصناعات الغذائية باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 130 فدان في مدينة السادات، كما ان المصنع يضم 10 مصانع مختلفة بإجمالى طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتج.

المصرى اليوم

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