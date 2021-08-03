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ضبط معمل لتصنيع الجبن دون ترخيص في حملة تموينية بالشرقية

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ضبط معمل لتصنيع الجبن دون ترخيص في حملة تموينية بالشرقية ضبط معمل لتصنيع الجبن دون ترخيص في حملة تموينية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، ترأس الرؤوف سويلم مدير إدارة تموين كفر صقر، حملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق، أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم ١٥٩٤ جنح طواري أمن دولة، ضد أحد أصحاب معامل الجبن لإدارته معمل لتصنيع الجبن بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على عدد ١٠ صفائح جبن أبيض وزن الصفيحة ١٥كيلو جرام، بإجمالي ١٥٠ كيلو جرام جبن أبيض.

كما أسفرت جهود الحملة عن تحرير تقرير محضر إثبات حالة ضد أحد أصحاب المخابز المخالفة لوجود نقص وزن رغيف الخبز، وتحرير ٢ تقرير إثبات حالة ضد أحد أصحاب المخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وكذلك تحرير ٣ تقارير إثبات حالة لعدم إعطاء بون الصرف، بالإضافة إلى تحرير ٢ تقرير إثبات حالة ضد أحد أصحاب المخابز لعدم نظافة أدوات العجن.

المصرى اليوم

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