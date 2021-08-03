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هبوط اضطراري لطائرة للملكية في مطار الملكة علياء الدولي

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هبوط اضطراري لطائرة للملكية في مطار الملكة علياء الدولي هبوط اضطراري لطائرة للملكية في مطار الملكة علياء الدولي

جي بي سي نيوز :-  صرحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الإثنين الموافق 02 آب 2021 عن اضطرار رحلتها رقمRJ 508 المتجهة من القاهرة إلى عمان إعلان الهبوط الإضراري في عمان (مطار الملكة علياء الدولي) قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر.

وقالت الشركة في بيان لها إنه تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي و تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكباً وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازياً من خلال السلالم العادية الى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامهم.

وأضافت البان ان الشركة تعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب اطلاق جرس الإنذار.

وأكدت الملكية ان سلامة مسافريها في مقدمـة أولوياتها وفــوق كل الإعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.

جي بي سي نيوز

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