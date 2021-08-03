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ملوي للفنون الشعبية تتألق بعروض صيف بلدنا برأس البر
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:04 مساءً
احتفالية ثقافية فنية ضمن مبادرة حياة كريمة في أسيوط
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:04 مساءً
محافظ بنى سويف يستقبل رئيس قصور الثقافة لبحث التعاون الثقافى
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:04 مساءً
ميركل تحذر من أزمة إذا لم يتم دعم الأفغان الفارين من طالبان
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:04 مساءً
فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 08:59 مساءً
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 08:58 مساءً
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 08:58 مساءً
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 08:58 مساءً
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 08:52 مساءً
ورش الحرف التراثية تواصل فعالياتها في ساحل سليم ضمن «حياة كريمة»
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 08:52 مساءً
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فيديو اليوم السابع
بعد تعرضه لحريق.. الحياة تعود لسوق توشكي.. جولة خاصة مع نائب محافظ القاهرة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:38 مساءً
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