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دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة للتعاون مع الحكومة في إيجاد منافذ خاصة بالوجبات الصحية للأطفال.

أوضحت «زايد» خلال افتتاح الرئيس المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، الثلاثاء: «نعمل على إيجاد منافذ للوجبات الغذائية بالمواصفات الجاذبة للأطفال والتي يتناولونها في النوادي والمولات، خاصة بالقرب من المدارس»، مضيفة أن الوجبات التي سيقدمها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تشبه نفس الوجبات الأخرى مثل البسكوت، ولكن بمحتويات مختلفة لتشجيع الأطفال والأهالي على الشراء من هذه المنافذ.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر هذه المنافذ في جميع أماكن تواجد الأسر، والمدارس، بحيث تكون عامل مساعد مع التوعية المدرسية للأطفال بمفهوم السعرات الحرارية وأهمية قراءة مكونات الوجبات الغذائية لكل وجبة، وتوعية الأطفال بمحدداتهم الصحية واحتياجاتهم الغذائية.