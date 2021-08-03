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المصارع محمد متولي يخسر من المجرى فيكتور فى منافسات المصارعة الرومانية

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المصارع محمد متولي يخسر من المجرى فيكتور فى منافسات المصارعة الرومانية المصارع محمد متولي يخسر من المجرى فيكتور فى منافسات المصارعة الرومانية

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خسر المصارع المصرى محمد متولى لاعب منتخب من لاعب المجر فيكتور لورسينز بنتيجة 9-2 في منافسات وزن 87 كجم بالدور قبل النهائى ليلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية غدا الأربعاء .

وكان محمد مصطفى قد افتتح مشواره بالفوز على لاعب بيلا بنتيجة 9-1 في دور الـ16، ليتأهل لمواجهة الكوبي في دور الثمانية، وتأهل «مصطفى» عقب فوزه على بطل كوبا «دانيل جوروفيك» في دور ربع النهائي بتثبيت الأكتاف، ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل المجر فيكتور لوررينزو.

وشهدت منافسات اليوم الأول والثاني للمصارعة المصرية، توديع الرباعي عبداللطيف منيع وسمر حمزة وهيثم فهمي وإيناس خورشيد المنافسات من دور الـ16.

المصرى اليوم

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