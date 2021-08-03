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الموعد النهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي ورابط الاستعلام ورقم الأعطال

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الموعد النهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي ورابط الاستعلام ورقم الأعطال الموعد النهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي ورابط الاستعلام ورقم الأعطال

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تفصلنا أيام قليلة عن الموعد النهائي لدفع فاتورة التليفون الأرضي خلال فترة السماح، التى حددتها الشركة المصرية للاتصالات WE، والتى تقوم بعدها باتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بمنع الاتصال ثم منع استقبال المكالمات وأخيرًا فرض غرامة تأخير.

حددت الشركة يوم 14 أغسطس من الشهر الجاري ليكون موعدًا لانتهاء فترة السماح، وتبدأ فى اليوم التالي فى منع المشتركين من إجراء المكالمات مع السماح فقط بالاستقبال لمدة شهر ينتهي يوم 14 سبتمبر، وتقوم شركة وي بقطع الخدمة عن الخط وفرض غرامة تأخير علي غير المسددين اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2021.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

يمكن من خلال الرابط التالي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون بادخال كود المحافظة ورقم التليفون لمعرفة قيمة الفاتورة، كما يمكن معرفة فاتورة التليفون الأرضي عبر الاتصال بالرقم المختصر للشركة وهو 19777.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

يمكن دفع فواتير التليفون أون لاين من خلال موقع الشركة، أو الدفع مباشرة فى سنترالات الشركة، أو عبر ماكينات ATM الخاصة ببنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB، خدمات وممكن وخدماتي ومصاري وفودافون كاش وفورى وسداد وأمان وBee بالإضافة إلي مكاتب البريد المصري.

الاستعلام عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021

يمكن الحصول على بان تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي والتى توضح تفاصيل مكالمات المحافظات أو المحمول أو الخدمات الصوتية، نظير دفع 6 جنيهات للفاتورة ربع السنوية وجنيهين للفاتورة الشهرية، وتضاف الرسوم على فاتورة التليفون التالية، وذلك من خلال الدخول على رابط تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي.

رقم أعطال التليفون الأرضي

يمكن الاتصال فى حالة وجود أعطال بالرقم المختصروهو 111 والإبلاغ عن أي أعطال.

فاتورة التليفون الأرضي مارس 2021.. مواعيد السداد ورابط الاستعلام - صورة أرشيفية

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