محافظ القليوبية يتفقد مستشفى طوخ المركزي وتوسعات الطريق الدائري

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أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي، وذلك للوقوف على نسبة التنفيذ ودفع الأعمال بها.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن الجولة شملت مناطق «انتظار - مكاتب إدارية - العيادة الخارجية - قسم للطواريء - قسم للغسيل الكلوي - قسم للعلاج الطبيعي - العناية المركزة - قسم الأشعة - التعقيم المركزي - غرف عمليات - استراحات الأطباء ومدرسة التمريض قسم النساء والولادة - قسم للمعامل – حضانات - قسم للحروق - قسم جراحة المناظير»، بتكلفة 308 مليون جنيه تنفذها شركة وادي النيل.

واستمع المحافظ، من مقاول المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال صب الدور الثالث، والبدء في إضافه أعمال جديدة بإضافة مبنى مكون من دور أرضي ودورين علوي وتم توريد المصاعد والتكييفات، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتسليم في الموعد المحدد له.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري، بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب و ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع مخلفات الإزالة أولاً بأول، مع إزالة القواعد والسملات للمباني التي تم إزالتها، وذلك للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري .

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير أمن القليوبية، وأحمد الوزيري رئيس مجلس مدينة طوخ، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والعميد عبد التواب محمد رئيس مدينة الخصوص .