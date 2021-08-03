القليوبية تعقد اختبارات تحديد مستوى المرشحين للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية (صور)

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أشرف عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الثلاثاء، على خطة اختبارات تحديد المستوى المرشحين للدورات التدريببية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبى 2021 / 2022، بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ.

إلتقى «الهجان» بالمرشحين من مجالس المدن والمراكز والاحياء والوحدات القروية للدورات التدريبية، وحثهم على التدريب وبناء القدرات وتنميه المهارات، مشيرا إلى ان التدريب وبناء القدرات يساعد في تقوية نقاط الضعف لدى الموظف مما يساعد في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة جيدة للمواطن.

وأوضح أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يهتم ببناء قدرات العاملين بالادارة المحلية بمختلف مستوياتهم الادارية، مما يساعد في بناء صف ثان من القيادات.

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية قام بإصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة نائب المحافظ لبناء القدرات واختيار المتدربين المرشحين لدورات مركز التنمية المحلية بسقارة مع وضع خطة أختبارات لتحديد المستوى للدورات وذلك بناء على توصيات ورشه العمل المنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وتناولت اختبارات اليوم تحديد المستوى لدورة قادة المستقبل حيث ترشح لها 22 موظف ودورة الحاسب الالى 20 موظف ودورة TOT (دورة اعداد المتدربين) لعدد 9 موظفين، بالاضافة إلى 10 موظفين لدورة GIS (نظم المعلومات الجغرافية) فضلا عن دورة اللغه الانجليزية التي ترشح لها 6 موظفين، ودورة PMP ( ادارة المشاريع) ترشح لها عدد 3 موظفين، كما تناول اليوم اختبار لدورة الشبكات بعدد 3 مرشحين ودورة تحليل البيانات SPSS (التحليل الاحصائي) ترشح لها عدد 4، وأيضا دورة الجرافيك ودورة البرمجة.

القليوبية تعقد اختبارات تحديد مستوى المرشحين للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية

القليوبية تعقد اختبارات تحديد مستوى المرشحين للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية