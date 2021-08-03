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كيشو يخسر في نصف النهائي أمام الأوكراني بارفيز بمنافسات المصارعة ويلعب غدا على البرونزية

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كيشو يخسر في نصف النهائي أمام الأوكراني بارفيز بمنافسات المصارعة ويلعب غدا على البرونزية كيشو يخسر في نصف النهائي أمام الأوكراني بارفيز بمنافسات المصارعة ويلعب غدا على البرونزية

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فشل محمد إبراهيم «كيشو» لاعب المصري للمصارعة، في الصعود لنهائي منافسات وزن تحت 67 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وخسر «كيشو» في نصف النهائي أمام الأوكراني بارفيز ناسيبوف بنتيجة (7-6)، وبهذه النتيجة ينتظر لاعب المنتخب المصري خوض منافسات الترضية والتي تقام غدًا الأربعاء.

وتمتلك حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجما التايكوندو هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم، وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016، والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

المصرى اليوم

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