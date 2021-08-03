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عن ارتفاع سعر رغيف العيش: «أنا اللي هشيلها قدام ناسي وبلدي»

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السيسي عن ارتفاع سعر رغيف العيش: «أنا اللي هشيلها قدام ناسي وبلدي» عن ارتفاع سعر رغيف العيش: «أنا اللي هشيلها قدام ناسي وبلدي»

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إنه مسؤول بشأن الإعلان عن رفع ثمن رغيف الخبز أمام جميع المصريين.

وقال الرئيس السيسي في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «زي ما أنا داخل على حياة كريمة عشان أغير حياة الناس، لازم نتكلم في سعر رغيف العيش، وفي ناس تقولي ما ترمي الأمر على ، لأ أنا اللي بقول»، وتابع: «الناس هتقول محدش يقرب من رغيف العيش، لأ هنقرب، لأننا جادون وشرفاء».

وأكمل: «جه الوقت إن رغيف العيش أبو5 صاغ يزيد ثمنه، أنا اللي هشيلها قدام ناسي وبلدي، بقولها على الهواء قدام كل المصريين، الكلام ده لازم يتوقف، وسنعيد تنظيم هذا الأمر، ومش بقول نغليه أوي زي ما بيكلفنا 65 قرش».

المصرى اليوم

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