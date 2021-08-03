أيام ويكتمل.. شاهد كيف بدأ "ممشى زينب الهلالية" بمكة مع إنجاز 95%

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فيما تجوّل "القويحص" على منجزات الساحات والمسطحات الخضراء والملاعب

لم يتبقَّ على انتهاء مشروع ممشى أم المؤمنين السيدة زينب الهلالية بالعاصمة المقدسة سوى أيام معدودة؛ وذلك بعد التغلب على جميع العوائق التي تعيق تنفيذ المشروع؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية فيه 95%.

ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع الحضاري في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة وتحفيز شرائح عديدة في المجتمع على ممارسة رياضة المشي واتخاذها سلوكًا صحيًّا وترفيهيًّا.

وتفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، مشروع ممشى زينب الهلالية بحي الشوقية بمكة المكرمة برفقة وكيل الأمين للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط وعدد من المسؤولين بالأمانة؛ حيث شملت الجولة التفقدية الوقوف على منجزات المشروع، وتفقد الساحات والمسطحات الخضراء والممشى الترفيهي والملاعب الرياضية، ومناطق الجلوس المظللة لمرتادي الممشى.