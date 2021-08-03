«المحامين»: رئيس النيابة الإدارية يدعو النقيب لحضور افتتاح مجمع النيابات

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أعلنت نقابة المحامين عن تلقى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة من المستشار عصام الدين المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لحضور احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية، بالقاهرة الجديدة، وذلك يوم السبت الموافق 7 أغسطس الجاري، في تمام الساعة 11 صباحا.

وجاء بنص الدعوة التي نشرت الصفحة الرسمية للنقابة العامة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة منها كالتالي: «يتشرف المستشار عصام الدين المنشاوي، بدعوة سيادتكم لحضور احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية (بالقاهرة الجديدة) الكائن في التجمع الخامس، أول التسعين الشمالي، وذلك بمشية الله تعالي يوم السبت الموافق 7 أغسطس الجاري، في تمام الساعة 11 صباحا، يشرفنا حضوركم الكريم».