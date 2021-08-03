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ضبط كمية من الأقراص المنشطة داخل شاحنة بميناء نويبع البحري

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ضبط كمية من الأقراص المنشطة داخل شاحنة بميناء نويبع البحري ضبط كمية من الأقراص المنشطة داخل شاحنة بميناء نويبع البحري

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ضبطت أجهزة الأمن، الثلاثاء، كمية من الأقراص المنشطة مخفاة داخل شاحنة، قيادة شخص يحمل جنسية إحدى الدول، فور وصوله ميناء نويبع البحري.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إخفاء كمية من الأقراص المنشطة داخل شاحنة، قيادة أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول».

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ والجهات المعنية.. تم ضبط كمية من الأقراص المنشطة مخفاة داخل شاحنة قيادة أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول» حال وصوله إلى ميناء نويبع البحري، مشمولها المستندي «رمان» والمشحونة بمعرفته.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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