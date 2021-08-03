وزيرة الصحة تعلن بدء تنفيذ مبادرة الرئيس للكشف على 19 مرض وراثي لحديثي الولادة

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف على 19 مرض وراثي في مصر للأطفال حديثي الولادة.

أضافت «زايد» خلال كلمتها خلال افتتاح الرئيس السيسي للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات، أن حملة 100 مليوم صحة التي أجريت على 70 مليون مواطن كشفت لنا عن نسبة معاناة المواطنين من السمنة بدرجاتها المختلفة، موضحة أن 7% من المواطنون الذين يعانون من السمنة يعانون من السمنة المفرطة.

أوضحت أنها أيضًا كشفت عن وجود أكثر من 10 مليون مواطن يعاني من مرض الضغط، وحوالي 3 مليون مواطن يعانون من مرض السكري، أما مبادرة الرئيس السيسي للكشف عن طلاب المدارس، التي بدأت في نهاية 2018 ولم تتوقف مع حلول جائحة كورونا، فكشفت لنا على مدى ثلاث سنوات متوسط معدل السمنة بين الطلاب وهو حوالي 14%، والأنيميا التي وصلت نسبتها لـ 33%، أما التقذم فكان 5%، بالإضافة إلى أن هناك 4% من الأطفال يعانون من الأنيميا والسمنة معًا، وهناك 5.0% منهم يعاني من الأنيميا والسمنة والتقذم.