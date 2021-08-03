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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، الثلاثاء، إن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة الأم والجنين، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثرمن 41 ألف سيدة حامل، منذ إنطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت وكيلة الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة قدمت الخدمة الطبية لعدد 41507 سيدة حامل بمحافظة كفرالشيخ حتي الآن، مشيرة إلي أن المبادرة تهدف إلي الوصول إلي جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالى من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكل الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأضافت أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيره إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددةً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

وأضافت سلام بأن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافطة بالفئة العمرية فوق 18 عام ، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، حيث يبلغ عددهم 118 فرقة طبية موزعين على 11 إدارة صحية.