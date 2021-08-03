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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تحسين الإنجاب في مصر هو التحدي الكبير الذي يواجه مصر.

وأضاف السيسي على هامش افتتاح مدينة الأغذية بالسادات: «عندنا 4 مليون طالب وزنهم زيادة، ده موضوع لازم يكون في ثقافة الناس ويكون فيه مراقبة لأوزانهم وأوزان أطفالهم».

وأوضح السيسي: «ربنا أمرنا بالتفكر والتدبر، ونأخد بأسباب الدنيا، طفل واحد جيد ولا 3 أو 4 أطفال بظروف صعبة، لما نتكلم على 8 مليون طالب عندهم أنيميا ده معناه إنهم بياكلوا غلط، ولما نقول 1.2 مليون طالب عندهم تقزم، يعني عندهم مشكلة».

وأكد السيسي: «بنتكلم في موضوع تحسين الإنجاب في مصر اللي هو تحدي كبير في مصر، التعدي على الأراضي الزراعية اللي شوفته وأنا جاي سببه الزيادة السكانية، يا ترى إحنا محتاجين نزيد بنفس النمو السكاني ده ولا لأ؟».