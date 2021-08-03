أحلام تعلن توقفها عن الغناء لمدة شهر وتكشف الأسباب

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أعلنت الفنانة أحلام رغبتها في التوقف عن الغناء للاستراحة لمدة شهر، استعدادًا لإحياء الحفلات الغنائية المتعاقدة عليها خلال الشهر المقبل.

وقالت الفنانة الإماراتية عبر صفحتها الشخصية على «انستجرام»، مساء الإثنين،«مساء الخير حبايبي قررت أخذ إجازة قصيرة لمدة شهر راحة واستجمام قبل بدء موسم حافل بإذن الله أول شهر تسعة».

وتابعت: «اللهم أني استودعتك نفسي وذريتي ومن معي فأحفظنا بحفظك وأمانك، استودعتكم الله أحبكم».

واستعملت الفنانة وسم الطائرة للإشارة إلى استعدادها لقضاء إجازتها للسفر والاستراحة لأسابيع حتى تعود للغناء من جديد، وتمنى جمهورها «إجازة سعيدة» لها.