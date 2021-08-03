أخبار عاجلة

فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها -
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات -
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان -
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية -
ورش الحرف التراثية تواصل فعالياتها في ساحل سليم ضمن «حياة كريمة» -
لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي -
مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية -
خبيرة علاقات للأمهات: «بلاش تدخلي في اختيار شريك حياة بنتك» -
ماكرون: الإسلاميون المتشددون سيسعون للاستفادة من اضطرابات أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أحلام تعلن توقفها عن الغناء لمدة شهر وتكشف الأسباب

Print
أحلام تعلن توقفها عن الغناء لمدة شهر وتكشف الأسباب أحلام تعلن توقفها عن الغناء لمدة شهر وتكشف الأسباب

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت الفنانة أحلام رغبتها في التوقف عن الغناء للاستراحة لمدة شهر، استعدادًا لإحياء الحفلات الغنائية المتعاقدة عليها خلال الشهر المقبل.

وقالت الفنانة الإماراتية عبر صفحتها الشخصية على «انستجرام»، مساء الإثنين،«مساء الخير حبايبي قررت أخذ إجازة قصيرة لمدة شهر راحة واستجمام قبل بدء موسم حافل بإذن الله أول شهر تسعة».

وتابعت: «اللهم أني استودعتك نفسي وذريتي ومن معي فأحفظنا بحفظك وأمانك، استودعتكم الله أحبكم».

واستعملت الفنانة وسم الطائرة للإشارة إلى استعدادها لقضاء إجازتها للسفر والاستراحة لأسابيع حتى تعود للغناء من جديد، وتمنى جمهورها «إجازة سعيدة» لها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية

«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية

ورش الحرف التراثية تواصل فعالياتها في ساحل سليم ضمن «حياة كريمة»

ورش الحرف التراثية تواصل فعالياتها في ساحل سليم ضمن «حياة كريمة»

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية