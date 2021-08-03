إيرادات الأفلام الإثنين: «العارف» في الصدارة.. و«ديدو» يتزيل شباك التذاكر

شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الاثنين، حالة من الانتعاش، وحققت إجمالي 2 مليون و73 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، محققاً مليونًا و119 ألف جنيه.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 508 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.