الولايات المتحدة تطالب 24 دبلوماسيًا روسيًا مغادرة واشنطن بحلول سبتمبر

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أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن واشنطن طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد عندما تنتهي تأشيراتهم في 3 سبتمبر المقبل.

وحسب مقابلة مع مجلة ناشيونال إنترست، قال أنتونوف إنه من بين 24 دبلوماسيًا طُلب منهم المغادرة، لم يكن لدى أي منهم تقريبًا بدائل في هذا الوقت بسبب إجراءات إصدار التأشيرات المشددة بشكل مفاجئ.

وأخبر أنتونوف المجلة بأن حالة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا «للأسف» لم تتحسن بعد قمة جنيف بين الرئيس بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو.

وقال أنتونوف: «لقد وصل الأمر إلى النقطة التي تلغي فيها السلطات الأمريكية تأشيرات صالحة لأزواج وأطفال موظفينا دون إبداء أسباب. والتأخيرات الواسعة النطاق في تجديد التأشيرات منتهية الصلاحية تهدف أيضًا إلى الضغط على الدبلوماسيين الروس خارج البلاد. ونتيجة لذلك، حوالي 60 من زملائي (130 مع أفراد الأسرة) لا يستطيعون العودة إلى وطنهم الأم حتى في ظل ظروف إنسانية طارئة».

وأضاف: «لقد أظهرنا ضبط النفس لفترة طويلة ولكن بعد موجة أخرى من العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة في أبريل، اضطررنا إلى اتخاذ خطوات إضافية لموازنة ظروف العمل للبعثات الأمريكية في روسيا، بما في ذلك حظر توظيف موظفين محليين. من المؤكد أن لا أحد يستفيد من مثل هذا الموقف. هناك حاجة إلى حلول تقوم على مبدأ التكافؤ».

ووفق «رويترز»، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على وصف أنتونوف للإجراء الذي تم اتخاذه ضد 24 دبلوماسيًا روسيًا، قائلاً إن الولايات المتحدة لا تستخدم التأشيرات للإنتقام. وذكر برايس أن مطالبة الروس بإعادة تقديم طلب لتمديد تأشيراتهم بعد ثلاث سنوات «ليس بالأمر الجديد».

في أبريل، وفق صحيفة ذا هل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو ستوصي بطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين ردًا على العقوبات الأمريكية ضد روسيا. وعاد سفير الولايات المتحدة في روسيا جون سوليفان مؤقتًا إلى الولايات المتحدة بعد هذه الخطوة للتحدث مع إدارة بايدن. ومن ثم عاد سوليفان منذ ذلك الحين إلى روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أُجبرت على التخلي عن موظفين ومتعاقدين محليين في سفارتها في موسكو، وقنصليتين بعد توجيه من الحكومة الروسية.

وقال بلينكن في بيان: «ابتداء من أغسطس، تمنع الحكومة الروسية الولايات المتحدة من الاحتفاظ أو التوظيف، أو التعاقد مع موظفين روس أو من دول أخرى، باستثناء قوة الحراسة لدينا». وأضاف بلينكن: «نشعر بحزن عميق لأن هذا الإجراء سيجبرنا على التخلي عن 182 موظفًا محليًا، وعشرات المتعاقدين في منشآتنا الدبلوماسية في موسكو وفلاديفوستوك وإيكاترينبرج».

وعبر بلينكن عن مخاوفه من أن تسريح العمال سيؤثر على الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا، وكذلك على سلامة الموظفين. وقال بلينكن: «على الرغم من أننا نأسف للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية، والتي أجبرتنا على تقليص خدماتنا وعملياتنا، فإن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتنا مع الاستمرار في السعي إلى علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا». واختتم بلينكن: «نحن نقدر علاقتنا العميقة بالشعب الروسي وعلاقتنا بالشعب هي حجر الأساس لعلاقاتنا الثنائية».

ووفق وكالة أسوشيتد برس، في وقت سابق من هذا العام، قالت روسيا إن غير الأمريكيين لن يمكنهم العمل في أي من البعثات الدبلوماسية الأمريكية الثلاث، وهي خطوة نفذتها روسيا ردًا على قرار أمريكا بإبعاد بعض الدبلوماسيين الروس.

وتعد هذه التصريحات هي مثال أخر على التوترات المستمرة بين البلدين. على الرغم من أن الرئيس بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقيا في قمة ثنائية وعبرا عن مشاعر إيجابية نسبيًا في نهاية اجتماعهما، إلا أن الملفات العالقة مثل الهجمات السيبرانية، وحقوق الإنسان، والعقوبات الأمريكية، والتدخل الروسي في الانتخابات، عقدت الوضع منذ ذلك الحين. وفي وقت سابق، قال بايدن إنه تلقى إحاطة من المسؤولين الذين أخبروه بجهود روسيا للتدخل في الانتخابات النصفية المقبلة لعام 2022. وقال بايدن، خلال كلمة في مكتب مدير المخابرات الوطنية: «انظر إلى ما تفعله روسيا بالفعل بشأن انتخابات 2022 والمعلومات المضللة». وأضاف: «إنه انتهاك محض لسيادتنا».