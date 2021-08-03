اليوم.. بداية العمل بسوق المواشي في مكانه الجديد بمركز الزقازيق بالشرقية

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن يكون اليوم الثلاثاء هو أول أيام العمل بسوق المواشي في مكانه الجديد، والذي تم إختياره من قبل المحافظة والذي يأتي تماشياً مع خطة المحافظة لنقل الأسواق العشوائية خارج المدن للقضاء على المشاكل المرورية داخل مدن المحافظة، وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها شروط السلامة والصحة المهنية، وإشتراطات الأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

أوضح المحافظ أن العمل بسوق المواشي الجديد، جاء حرصاً على مصلحة التجار والمواطنين ولدفع عجلة العمل وتنشيط حركة التجارة في هذا المجال ،وأنه جاري إستكمال جميع الإشتراطات اللازم توافرها في السوق، ليكون سوقاً آمناً ومتميزاً ومتماشياً مع خطة تطوير وتجميل المدينة.

وجه محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، التنسيق مع الأجهزة الأمنية ومدير مديرية الطب البيطرى، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن بداية العمل بسوق المواشي الجديد، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وإستمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم قبل فتح السوق وعقب الإنتهاء منه، تجنباً لإنتشار الأمراض والفيروسات المعدية حفاظاً على صحة الجميع.

ومن جانبه، أكد سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، أنه تم تجهيز السوق الجديد للمواشي بشكل لائق، وتم معاينته للتأكد من جاهزيته للعمل وإستقبال التجار والمواطنين، مع تخصيص أماكن لانتظار السيارات.

يذكر أن محافظة الشرقية قد خصصت قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بطريق عزبة المسلمية التابعة للوحدة المحلية ببردين بمركز ومدينة الزقازيق، وتمت معاينتها على الطبيعة ،وذلك لإقامة سوق جديد للمواشي عليها بدلاً من السوق القديم.