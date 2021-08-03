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العثور علي جثة أمريكي داخل غرفه نومه في الهرم .. والأمن يبحث عن فتاة كانت برفقته

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العثور علي جثة أمريكي داخل غرفه نومه في الهرم .. والأمن يبحث عن فتاة كانت برفقته العثور علي جثة أمريكي داخل غرفه نومه في الهرم .. والأمن يبحث عن فتاة كانت برفقته

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تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة تحرياتها للكشف عن غموض العثور على جثة لشخص يحمل الجنسية الأمريكية داخل غرفته في أحد الفنادق بمنطقة الهرم صباح اليوم الأربعاء، وتم تحرير محضر واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي قسم شرطة الهرم، صباح اليوم بلاغ من افراد أمن أحد الفنادق بدائرة القسم بالعثور على جثة أجنبي داخل غرفته، انتقل ضباط القسم إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يحمل الجنسية الأمريكية، ويبلغ من العمر 60 سنة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتم الاستماع إلي أقوال شهود عيان من العاملين في الفندق، وجاري تفريغ الكاميرات الموجود في الطرقات المؤدية.

وقالت التحريات الأولية أن المجني عليه كانت برفقة صديقة له داخل غرفة نومه قبل ساعات من العثور علي جثته، وجاري استجوابها للوصول إلي معلومات للكشف عن مركبي الواقعة.

المصرى اليوم

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