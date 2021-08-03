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رئيس جامعة حلوان يتفقد مقر تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية

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رئيس جامعة حلوان يتفقد مقر تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية رئيس جامعة حلوان يتفقد مقر تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية

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قام الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بتفقد مقر عمليات تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور محمد خفاجي نائب رئيس مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية، والدكتور مصطفى المصري ممثل المجلس الأعلى للجامعات (مكتب التنسيق)، حيث تتم عملية التنسيق في إطار خطة الدولة لإنشاء الجامعات الأهلية التي تستهدف تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وتقديم تعليم متميز غير هادف للربح يسهم في الحصول على فرص عمل داخل وخارجها، وتحقيق نهضة علمية وتكنولوجية كبيرة.

وقام بالاطمئنان على سير عملية التنسيق وفق الترتيبات التقنية واللوجستية المعدة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور من المناطق التالية (جنوب القاهرة- بني سويف- الفيوم- المنيا -أسيوط- سوهاج –قنا -الوادى الجديد- الأقصر-- أسوان)، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من ، بالإضافة إلى التأكد من مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وسرعة ودقة الحصول على النتائج من أجل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في عملية القبول.

و أفادت الدكتورة منى نصر المدير التنفيذى لمعلومات جامعة حلوان بأهمية الاستفادة القصوى من تجهيزات مراكز الاختبارات بالجامعة في استضافة أعمال التنسيق والقبول بالجامعات الأهلية الأربع وهى: (الملك سلمان الدولية الأهلية، والعلمين الدولية الأهلية، والجلالة الأهلية، والمنصورة الجديدة الأهلية).

هذا وتجرى اختبارات القبول على فترتين صباحية ومسائية، على أن تكون مدة الاختبار ساعة ونصف، ساعة على نظام MKCL والمتبقى يبث على الإنترنت من دبي.

كما تابعت الدكتورة سامية جامع مدير الاختبارات الإلكترونية بالجامعة عملية وضع بنوك الأسئلة بالإضافة إلى الاطمئنان على جميع الأمور التقنية مع مهندسى مركز الحساب العلمى والشركه المنفذة، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والحماية، وتزويد القاعات بالكمامات وتجهيز غرف خاصة كعيادات بجانب قاعات الاختبارات.

و قد استعدت جامعة حلوان بحافلاتها الحديثة وعدد من المينى باصات لنقل الطلاب وأولياء الأمور إلى مبنى الاختبارات، كما تم توفير قاعات انتظار بالدور الثانى بنفس المبنى لأولياء الأمور وذلك لتوفير حالة من التركيز والهدوء النفسى للطلاب وذويهم خلال فترة إجراء الاختبارات.

المصرى اليوم

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