الأحد.. تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري في شمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري على مستوي المحافظة ستنطلق يوم الأحد المقبل، في إستاد العريش الرياضي.

وأضاف راشد، خلال اجتماع اللجنة الفرعية للاوليمبياد برئاسته، وبحضور عبدالمقصود رمضان محمد، مدير إدارة الطلائع بالمديرية،وأعضاء اللجنة كلا من، فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، هبه العكاوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة، أن التصفيات ستكون في 14 لعبة جماعية وفردية.

وأشار عبدالمقصود رمضان، مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، على مشاركة 10 مراكز شباب على مستوي المحافظة في التصفيات تضم 94 طليع في لعبات كرة القدم والطائرة والسلة واليد والعدو والوثب الطويل وتنس الطاولة والسباحة والكاراتيه والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو ودفع الجلة.

أضاف مدير إدارة الطلائع بالمديرية، أن الفائزين في التصفيات على مستوي المحافظة سيتم تصعيدهم للتصفيات على مستوي محافظات الإقليم في محافظة الإسماعيلية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، أن النسخة الثالثة من مسابقة أوليمبياد الطفل المصري تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذ تم تدشين الاوليمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، والذي يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات .

وأضافت، هبه العكاوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتطهير الملاعب خلال التصفيات وتوقيع الكشف الحراري على اللاعبين من خلال مديرية الصحة، فضلًا عن توفير طبيب وسيارة إسعاف في إستاد العريش خلال التصفيات.

وأشار محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة، على دعوة وسائل الإعلام لتغطية فاعليات التصفيات، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

اللجنة الفرعية لأوليمبياد الطفل المصري

اللجنة الفرعية لأوليمبياد الطفل المصري

اللجنة الفرعية لأوليمبياد الطفل المصري

اللجنة الفرعية لأوليمبياد الطفل المصري