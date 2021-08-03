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مستشار برنامج المناخ: العالم يسجل اليوم درجات حرارة قياسية ()

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مستشار برنامج المناخ: العالم يسجل اليوم درجات حرارة قياسية (فيديو) مستشار برنامج المناخ: العالم يسجل اليوم درجات حرارة قياسية ()

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قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن العلماء كانوا يتوقعون ارتفاع درجة الحرارة على سطح الكرة الأرضية بواقع درجة ونصف مئوية بحلول 2025، لافتا إلى أن فيما يبدو أن المناخ سبق توقعات العلماء وسجلت بعض البلاد درجات حرارة قياسية.

وأوضح علام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن والإعلامي محمد جاد مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن درجات حرارة الطقس سجلت ارتفاعا قياسيا في جنوب صحراء كاليفورنيا الذي سجل أعلى درجة حرارة على مدار 100 سنة سابقة وصلت إلى 54.4 درجة مئوية.

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة مؤشر خطير على أن العالم لم يتمكن من السيطرة على التغييرات المناخية، لأنه لا يستطيع السيطرة على حجم انبعثات غازات الاحتباس الحراري وغازات المسببة لظاهرة تسمى «الصوبة الزجاجية»، موضحا أن الصوبة الزجاجية تشبه الطبقة الزجاجية التي تحيط بالكرة الأرضية وسمحت بدخول الأشعة تحت الحمراء_ المسئولة عن التسخين الشديد لسطح الكرة الأرضية ولا تسمح بخروجها مرة أخرى_ والأشعة فوق البنفسجية.

وأشار إلى أن الأشعة تحت الحمراء سببها إهمال البشرية بعدم حماية البيئة وعدم مراعاة العوامل البيئية، لافتا إلى أن العالم ما زال في إمكانه السيطرة على التغييرات المناخية من خلال توقف الدول الكبرى عن الحرق المستمر للمواد البترولية.

وتابع أن التغييرات المناخية غير طبيعية ولم تحدث على مدار تاريخ الكرة الأرضية أنها تعرضت لهذا الارتفاع في درجات الحرارة.

المصرى اليوم

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