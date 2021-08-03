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بايدن يناقش مع رئيس وزراء كندا مسألة المواطنين الكنديين المحتجزين في الصين

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بايدن يناقش مع رئيس وزراء كندا مسألة المواطنين الكنديين المحتجزين في الصين بايدن يناقش مع رئيس وزراء كندا مسألة المواطنين الكنديين المحتجزين في الصين

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وناقشا مسألة احتجاز مواطنين كنديين في الصين.

وناقش بايدن وترودو مسألة مايكل كوفريج ومايكل سبافور، المواطنين الكنديين المحتجزان، من قبل جمهورية الصين الشعبية. وأدان الرئيس بايدن اعتقالهم التعسفي وكرر التزامه بالوقوف بقوة مع كندا لتأمين إطلاق سراحهم.

وشدد بايدن في المكالمة على العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وكندا. وقال البيت الأبيض: إن بايدن وترودو ناقشا أيضًا التعاون الاقتصادي الثنائي والتزامهما المشترك بتعزيز المرونة والقدرة التنافسية للاقتصادات الأمريكية والكندية.

وكوفريج، هو دبلوماسي كندي سابق، و سبافور، رجل أعمال، اعتُقلا في الصين في ديسمبر 2018. وعلى الرغم من أن الصين تنفي ذلك، فإن اعتقال الرجلين كان انتقامًا على ما يبدو لاحتجاز المديرة التنفيذية لشركة هواوي منج وانزو في فانكوفر، والذي جاء بناء على طلب الولايات المتحدة. وكما اتصل بايدن بترودو في أبريل لمناقشة اعتقال كوفريج وسبافور.

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