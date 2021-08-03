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أمنية عبد الحكيم: البلازما تمثل 55% من حجم الدم.. وتستخدم في علاج أمراض الكبد والكلى

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أمنية عبد الحكيم: البلازما تمثل 55% من حجم الدم.. وتستخدم في علاج أمراض الكبد والكلى أمنية عبد الحكيم: البلازما تمثل 55% من حجم الدم.. وتستخدم في علاج أمراض الكبد والكلى

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قالت الدكتورة أمنية عبدالحكيم، مدير وحدة المتابعة للمشروع القومي للبلازما، إن البلازما عبارة عن سائل أصفر شفاف موجود داخل الجسم تجري فيه كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلازما لها مكونات مهمة جدًا مثل البروتينات وعوامل تجلط وأجسام مضادة.

وأضافت الدكتورة أمنية عبدالحكيم، مدير وحدة المتابعة للمشروع القومي للبلازما، أن البلازما تمثل 55 % من حجم الدم في جسم الإنسان، لافتة إلى أن البلازما تستخدم في علاج مرضى الكبد والكلى، ومرضى الموفيليا.

ولفتت إلى أن التبرع بالبلازما مختلف عن التبرع بالدم، حيث يتم إجراء الفحوصات للشخص الراغب في التبرع بالبلازما ويتم الحصول على البلازما من الدم ومن ثم استرجاع الدم له مرة أخرى.

المصرى اليوم

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