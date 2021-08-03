لطلاب الثانوية العامة.. كُل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات (المواعيد والشروط)

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مع اقتراب موعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات عام 2021، «المصري اليوم» ترصُد لكم أبرز الأسئلة التي تهم لطلاب الثانوية العامة المصرية في «سؤال وجواب».

س1: كيف يتم التسجيل لاختبارات القدرات؟

• يقوم الطالب بالتسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg

س2: ما مواعيد التسجيل لأداء اختبارات القدرات؟

• خلال الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

س3: من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لاختبارت القدرات في هذه المرحلة؟

• الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات في هذه المرحلة، هم طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

س4: ما الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؟

• كليات الإعلام.

• كليات الفنون الجميلة (فنون،عمارة).

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

• كليات التربية الرياضية.

• شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر).

• شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) ج قناة السويس.

• الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

• كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

• كليات السياحة والفنادق.

س5: أين يتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن اختبارات القدرات المؤهلة لها؟

• عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على موقع: www.tansik.egypt.gov.eg

س6: ما خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على شبكة الإنترنت؟

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه:

www.tansik.egypt.gov.eg

• يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

• سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب «علمية، هندسية، أدبية») وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

• ثم بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية، (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

• عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

س7: كيف يتم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات؟

• تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولن يعتد بأية نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

س8: هل يحق للطالب الراسب دخول اختبارات القدرات مرة أخرى؟

• تجرى اختبارات القدرات في المواعيد المقررة مرة واحدة، لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أم بكلية أخرى، ولن يعتد بأية إفادة ورقية، تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

س9: ما أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات الإعلام؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، الفيوم، القليوبية [غرب شبرا الخيمة، شبين القناطر، الخانكة، قليوب، القناطر الخيرية، شرق شبرا الخيمة، العبــــور، الخصـــوص]. كلية الإعلام جامعة القاهرة

السويس، بورسعيد، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية. كلية الإعلام جامعة السويس

المنيا، بني سويف، أسيوط. كلية الإعلام جامعة بني سويف

الوادي الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان. كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي

القليوبية [بنها، كفر شكر، طوخ، قها] الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ. كلية الإعلام جامعة المنوفية

س10: ما أماكن أداء اختبار القدرات لكليات الفنون الجميلة(شعبة فنون)؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك

الإسكندرية، البحيرة، مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية

بني سويف، المنيا كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا

قنا، أسوان البحر الأحمر، الأقصر كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر

أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط

الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، بور سعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية. كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة

س11: ما أماكن أداء اختبار القدرات لكليات الفنون الجميلة(شعبة عمارة)؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم. كلية الفنون الجميلة (عمارة) بالزمالك جامعة حلوان

الإسكندرية، البحيرة، مطروح. كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة الإسكندرية

المنيا، بنى سويف. كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنيا

أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، أسوان، البحر الأحمر، الأقصر. الفنون الجميلة (عمارة) جامعة أسيوط

الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، بور سعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية. كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنصورة

س12: ما أماكن أداء اختبار القدرات لكليات الفنون التطبيقية؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

القاهرة، الجيزة كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان

الغربية، المنوفية، القليوبية، السويس، الشرقية، الإسماعيلية كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان. كلية الفنون التطبيقية ببني سويف

س13: ما أماكن أداء اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان؟

• تؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

س14: ما أماكن أداء اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

الجيزة، القاهرة، القليوبية، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

س15: ما أماكن أداء اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان. كلية التربية الفنية بالمنيا

س16: ما أماكن أداء اختبارات كليات التربية الرياضية؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم

القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

القليوبية (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية ببنها

الإسكندرية، البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة، وادي النطرون، مديرية التحرير(بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير

الإسكندرية، مطروح، البحيرة عدا مناطق«كوم حمادة، وادي النطرون، مديرية التحرير»(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج

مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح

المنيا (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية بالمنيا

أسيوط (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية بأسيوط

الوادي الجديد (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد

قنا، البحر الأحمر، الأقصر(بنين– بنات) كلية التربية الرياضية بقنا

سوهاج (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية بسوهاج

أسوان (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسوان

الغربية (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية طنطا

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق: كوم حمادة، وادي النطرون، مديرية التحرير، أشمون، منوف، الشهداء (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بمدينة السادات

المنوفية ماعدا مدينة السادات (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بشبين الكوم

الشرقية (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق(بنين- بنات)

دمياط (بنين) كلية التربية الرياضية بنين بدمياط

بورسعيد (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية ببورسعيد

الإسماعيلية كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية

السويس، جنوب سيناء (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية بالسويس

كفر الشيخ (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

بني سويف ( بنين وبنات ) كلية التربية الرياضية ببني سويف

الفيوم (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالفيوم

الدقهلية (بنين وبنات) كلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورة

دميـاط (بنات) كلية التربية الرياضية بنات المنصورة

شمال سيناء (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالعريش

س17: ما أماكن أداء اختبارات كليات التربية النوعية شعبتى (موسيقية، فنية)؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

الجيزة كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(فنية، موسيقية)

الفيـوم كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(موسيقية)

القاهرة كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية (موسيقية، فنية)

مناطق (الخانكة، غرب وشرق شبرا الخيمة، شبين القناطر، القناطر الخيرية، العبور، قليوب، الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية

مناطق(بنها، كفر شكر، طوخ، قها) التابعة لمحافظة القليوبية. كلية التربية النوعية ببنها(فنية، موسيقية)

الإسكندرية كلية التربية النوعية بالإسكندرية (فنية، موسيقية)

البحيرة كلية التربية النوعية بالنوبارية (فنية، موسيقية).ج.دمنهور

مطروح كلية التربية النوعية بمطروح(فنية، موسيقية)

الغربية كلية التربية النوعية بطنطا(فنية، موسيقية)

المنوفية بما فيها مدينة السادات كلية التربية النوعية بأشمون(فنية، موسيقية).ج .المنوفية

كفر الشيخ كلية التربية النوعية بكفر الشيخ (فنية، موسيقية)

الشرقية، ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية كلية التربية النوعية بالزقازيق (فنية، موسيقية)

المنيا، وبني سويف كلية التربية النوعية بالمنيا(موسيقية)

الفيـوم، بني سويف كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم

الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر كلية التربية بالمنصورة(فنية، موسيقية)

الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء كلية التربية النوعية ببورسعيد (فنية، موسيقية)

دمياط كلية التربية النوعية بدمياط (فنية، موسيقية)

أسيوط، الوادي الجديد كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية، موسيقية)

المنيا كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية)

قنا، البحر الأحمر، الأقصر كلية التربية النوعية بقنا(فنية، موسيقية)

سوهاج كلية التربية النوعية بسوهاج (فنية، موسيقية)

أســوان كلية التربية النوعية بأسوان(فنية، موسيقية)

س18: ما أماكن اختبارات كليات التربية النوعية، شعبة المسرح التربوي؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

الدقهلية ومركز زفتي التابع لمحافظة الغربية كلية التربية النوعية بالمنصورة جامعة المنصورة

س19:ما أماكن اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس) (القبول بهما إقليمي)؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

السويس، جنوب سيناء كلية التربية بالسويس

الإسماعيلية، شمال سيناء كلية التربية بالإسماعيلية

س20: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس (القبول بها إقليمي)؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

الإسماعيلية، شمال سيناء كلية التربية بالإسماعيلية

س21: ما أماكن اختبارات الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

القاهرة، الجيزة، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية.

مكان الامتحان: اللوتس الجنوبية، شارع النصر، مقابل نادي بنك مصر، القاهرة الجديدة.

القليوبية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية، الإسكندرية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا

مكان الامتحان: منطقة مبارك الصناعية بقويسنا – المنوفية

الفيوم، بني سويف، أسيوط، الأقصر، المنيا، الوادي الجديد، أسوان، سوهاج، قنا. الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

مكان الامتحان: بني سويف الجديدة شرق، الحي الأول المجاورة الأولى، شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

س22: ما أماكن اختبارات كليات التمريض؟.

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

القاهرة كلية التمريض جامعة عين شمس- كلية التمريض جامعة حلوان

الجيزة كلية التمريض جامعة القاهرة

القليوبية [غرب شبرا الخيمة، شبين القناطر، الخانكة، قليوب، القناطر الخيرية، شرق شبرا الخيمة، العبــــور، الخصـــوص]

كلية التمريض جامعة عين شمس

القليوبية [بنهــــا – كفر شكر- طوخ – قهـــــا]

كلية التمريض جامعة بنها

الإسكندرية كلية التمريض جامعة الاسكندرية

مطروح كلية التمريض جامعة مطروح

البحيرة كلية التمريض جامعة دمنهور

الغربية كلية التمريض جامعة طنطا

كفر الشيخ كلية التمريض جامعة كفر الشيخ

المنوفية كلية التمريض بشبين الكوم

الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر كلية التمريض جامعة المنصورة

دمياط كلية التمريض جامعة دمياط

الشرقية ومركز ميت غمر( التابع لمحافظة الدقهلية) كلية التمريض جامعة الزقازيق

الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء كلية التمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

بورسعيد- شمال سيناء كلية التمريض جامعة بورسعيد

بني سويف كلية التمريض جامعة بني سويف

الفيوم كلية التمريض جامعة الفيوم

المنيا كلية التمريض جامعة المنيا

أسيوط، الوادي الجديد كلية التمريض جامعة أسيوط

سوهاج كلية التمريض جامعة سوهاج

قنا، البحر الأحمر، الأقصر كلية التمريض بقنا جامعة جنوب الوادي

أسوان كلية التمريض جامعة أسوان

س23: ما أماكن اختبارات المعاهد الفنية للتمريض؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

القاهرة فنى تمريض جامعة عين شمس- فنى تمريض جامعة حلوان

الجيزة فنى تمريض جامعة القاهرة

القليوبية [غرب شبرا الخيمة، شبين القناطر، الخانكة، قليوب، القناطر الخيرية، شرق شبرا الخيمة، العبــــور، الخصـــوص]

فنى تمريض جامعة عين شمس

الإسكندرية – مطروح- البحيرة فنى تمريض جامعة الاسكندرية

القليوبية [بنهــــا، كفر شكر، طوخ، قهـــــا]

فنى تمريض جامعة بنها

الغربية فنى تمريض جامعة طنطا

كفر الشيخ فنى تمريض جامعة كفر الشيخ

الشرقية ومركز ميت غمر(التابع لمحافظة الدقهلية) فنى تمريض جامعة الزقازيق

المنوفية فنى تمريض بشبين الكوم

الدقهلية- دمياط فنى تمريض جامعة المنصورة

الإسماعيلية- بورسعيد – شمال سيناء فنى تمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

السويس- جنوب سيناء فنى تمريض جامعة السويس

بني سويف فنى تمريض جامعة بني سويف

الفيوم فنى تمريض جامعة الفيوم

المنيا فنى تمريض جامعة المنيا

أٍسيوط، الوادي الجديد فنى تمريض جامعة أسيوط

سوهاج فنى تمريض جامعة سوهاج

قنا، البحر الأحمر، الأقصر فنى تمريض بقنا جامعة جنوب الوادي

أسوان فنى تمريض جامعة أسوان

س24: ما أماكن اختبارات كليات السياحة والفنادق؟

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

القاهرة، الجيزة، القليوبية كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان

الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة{ماعدا مناطق وادي النطرون –كوم حماده- مديرية التحرير} كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

مطروح كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح

المنوفية، مناطق( وادي النطرون، كوم حمادة، مديرية التحرير التابعة لمحافظة البحيرة) كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات

الغربية، الدقهلية، دمياط كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة

الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، السويس، جنوب سيناء. كلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

بني سويف كلية السياحة والفنادق جامعة بني سويف

الفيوم كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم

المنيا، اسيوط كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا

سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر

س25: ما الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات القدرات بالكلية؟

• رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

• صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب صورتين شخصيتين، بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

س26:ما التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أدائه اختبار القدرات؟

• ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

• إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات، وقفازات طبية، وكحول؛ لضمان سلامة الطالب، ووقايته من أية فيروسات.

• التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية، أثناء الاختبارات، خاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

• الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

• غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

• ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأية وسيلة رقمية أو غير رقمية.