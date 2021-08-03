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قال اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إن مصر تولد من جديد وإن حلم بناء الجمهورية الجديدة يفرض إعطاء أولوية مطلقة لكل ما يدعم زيادة عجلة الإنتاج والأمن والاستقرار في الوقت الراهن.

وتابع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المدينة الصناعية الغذائية، «سايلو فودز» بمدينة السادات، أن بناء على تعليمات الرئيس السيسي يقوم الجهاز بالتعاون مع أجهزة الدولة ومراكز البحوث العلمية والمتخصصة بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تدعم خطط التنمية الشاملة للدولة في مختلف المجالات».

وأكمل: «الجهاز قام بإنشاء المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 135 فدان».